Émilie Nef Naf séparée de Jérémy Ménez : "Je vis dans un modeste trois-pièces"

Après six ans d'amour, Émilie Nef Naf et Jérémy Ménez se sont une nouvelle fois séparés. Mais "cette fois, c'est bel et bien définitif", assure la grande gagnante de Secret Story 3 dans les colonnes du magazine Public. Lors de ce même entretien, la jeune femme avoue être "toujours amoureuse" de son ex, le basketteur Bruno Cerella, dont elle s'était amourachée après avoir rompu avec Jérémy Ménez fin 2015. Toutefois, "pour le moment", sa priorité reste ses enfants : Maëlla (4 ans et demi) et Menzo (2 ans et demi).

Depuis sa rupture avec le footballeur, Émilie Nef Naf a fait son retour en région parisienne. "Je me suis installée dans un modeste trois-pièces avec mes deux enfants", a-t-elle confié. Mais qu'en est-il de la garde des petits ? Pour l'heure, le footballeur vit à Antalya, en Turquie, depuis sa signature en juin dernier au club Antalyaspor. Du coup, Maëlla et Menzo restent avec leur mère.

Jérémy Ménez va m'aider financièrement

"Rien n'a été tranché par le juge, a-t-elle indiqué. Jérémy et moi ne sommes pas mariés. Nous nous sommes séparés en bons termes et nous allons partager la garde des enfants en bonne intelligence. Jérémy va m'aider financièrement pour les élever. Je ne suis pas inquiète."

Bien que sereine, Émilie Nef Naf indique qu'il "va falloir qu'[elle] travaille très rapidement". "Je me suis consacrée à l'éducation de mes enfants pendant toutes ces années. Jérémy ne voulait pas que je fasse de télé-réalité. Je dois vite retrouver des ressources car je ne veux pas dépendre d'un homme", a-t-elle alors lâché.

Et pour ce faire, l'ex-"pire ennemie" de Vanessa dans Secret Story 3 envisage de produire sa télé-réalité sur les femmes de footballeurs. "Je connais les coulisses et ces femmes mieux que quiconque", a-t-elle alors estimé. La jeune maman précise avoir formé un "casting idéal" et être en discussion avec "plusieurs chaînes".

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Public, en kiosques le 11 août 2017.