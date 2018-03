Émilie Nef Naf, métamorphosée, revient sur ses rondeurs : "J'ai souffert..."

Si Émilie Nef Naf affiche aujourd'hui une silhouette impeccable à faire pâlir d'envie certaines de ses jeunes consoeurs issues du monde de la télé-réalité, ce n'est pas du tout le fruit du hasard !

La grande gagnante de Secret Story 3 (TF1) aujourd'hui au casting des Anges 10 sur NRJ12 a fait énormément de fitness afin de retrouver sa ligne égarée après avoir accueilli ses deux beaux enfants, Maëlla (5 ans) et Menzo (3 ans).

Pour prouver à ses admirateurs qu'ils pouvaient eux aussi se reprendre en main s'ils le souhaitent réellement, Émilie (30 ans) a publié une nouvelle video ce 26 mars 2018 dans laquelle on la découvre plus ronde, au tout début de ses entraînements sportifs. C'est sur son compte Le Secret by Émilie Nef Naf, dédié au "maintien" et à "la perte de poids" qu'elle a aussi indiqué : "Moi aussi j'ai souffert, pour moi aussi ça a été dur, moi non plus je n'y croyais pas... Sous nos vêtements c'est bien facile de se cacher et de se mentir à soi-même... sauf qu'une fois seule, face à ses problèmes et ses complexes, on se sent mal.

Moi, j'ai persévéré et je suis fière d'être arrivée où je suis aujourd'hui et je sais que vous aussi vous êtes capables avec un peu de volonté et d'aide !", a-t-elle écrit en légende.

Aujourd'hui, Émilie s'assume à 100% ! Il y a quelques jours, la compagne du basketteur Bruno Cerella s'est par exemple dévoilée ravissante dans un body moulant et plutôt transparent (impossible par exemple de ne pas voir son sein !), une paire de lunettes vissée sur le nez et une cigarette encore éteinte à la bouche. Canon !