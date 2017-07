Émilie Nef Naf terriblement sensuelle : Son maillot échancré fait sensation

Lorsqu'Émilie Nef Naf souhaite prendre du temps pour lézarder au bord de l'eau, elle ne le fait pas à moitié. Comme en attestent les derniers clichés de la bomba qu'on a notamment pu voir dans la quatrième saison de Secret Story, quand il fait chaud, c'est bronzette dans un minuscule une-pièce qui s'apprête à éclater.

Sa silhouette de rêve ? Elle en est fière et c'est pour cela qu'elle l'affiche régulièrement sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 6 juin 2017, la petite amie du footballeur Jérémy Ménez a souhaité nous en mettre plein la vue, même en vacances dans le Sud de la France avec sa petite famille. Body échancré rouge écarlate, poitrine XXL à deux doigts de déborder et le fessier en arrière, la jeune femme de 29 ans n'a pas lésiné sur les moyens pour faire le show sur la Toile, qu'importe l'avis du père de ses enfants.

Ses fans, par centaines, lui ont expliqué qu'elle était "la plus belle" dans les commentaires sous le cliché en question. "De toute beauté", "Toujours un vrai plaisir pour les yeux tes photos, une arme de séduction massive, une bombe anatomique", "Tu es superbe Émilie, tu as raison de t'assumer !", "Perso une femme qui s'assume est plus belle qu'une femme qui se cache ! Son maillot de bain est échancré comme à l'époque hé oui !" a-t-on notamment pu lire. Par chance, l'ancienne candidate de télé-réalité peut compter sur sa communauté !