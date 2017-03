Émilie Picch déjà menacée de mort sur Twitter : "Les gens vont très loin"

Devenue l'une des figures incontournables du Mad Mag (NRJ12) grâce à son côté pétillant et son humour, Émilie Picch a vu son nombre de fans augmenter depuis l'an dernier. Nombreux sont les internautes à la soutenir chaque jour sur Twitter. En revanche, la belle chroniqueuse doit également parfois faire face à certaines critiques parfois virulentes comme elle l'a confié en exclusivité à Purepeople.

La grande amie de Benoît Dubois n'a en effet pas caché avoir déjà reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux : "J'ai eu des messages très compliqués. Il y a encore des gens qui sont très violents, sur Twitter notamment. Je pense que c'est un outil génial, mais le souci, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. Tu peux dire tout ce que tu veux, à qui tu veux, et tu n'es jamais puni."

Après quoi, elle a regretté qu'un tel déferlement de haine existe de nos jours et s'est réjouie de ne pas avoir connu ça quand elle était plus jeune : "Je trouve que les gens vont très loin. Personnellement, ça ne me touche pas, parce que je me dis que ces gens doivent avoir une vie vraiment très triste. Mais il y en a que ça touche, je pense notamment aux ados. Honnêtement, si j'avais été ado à l'époque de Twitter, je ne sais pas si j'aurais eu la même vie. Je trouve que c'est très dur à gérer."

