Emily Ratajkowski et Robin Thicke se retrouvent pour une soirée VIP

Samedi 11 novembre, Leonardo DiCaprio fêtait son 43e anniversaire, une date importante que l'acteur a tenu à célébrer comme il se doit. Ultradiscrète, la star de Titanic et du Loup de Wall Street... a organisé une grande soirée à Los Angeles, donnant rendez-vous à ses nombreux invités au Highlight Room, à quelques pas du très touristique Walk of Fame.

Pour cette grande soirée d'anniversaire à laquelle il est arrivé et reparti en catimini, Leonardo DiCaprio avait visiblement envie de s'amuser avec des personnalités hétéroclites. Si l'acteur a convié son ancien partenaire de tournage Jamie Foxx (Django Unchained) ou encore le réalisateur Alejandro González Iñárritu avec qui il a travaillé pour The Revenant, qui lui a valu l'Oscar du Meilleur acteur en 2016, le monde la musique était également largement représenté. The Weeknd, qui a été aperçu avec un ex de Justin Bieber lors de la soirée, était invité, tout comme Robin Thicke. Accompagné de sa jeune chérie de 22 ans, April Love Geary, enceinte de leur premier enfant, le chanteur de 40 ans a retrouvé une autre jeune bombe lors de cet anniversaire VIP : Emily Ratajkowski.

Tous deux se connaissent très bien puisque c'est grâce à Robin Thicke que la sulfureuse Anglaise de 26 ans a été révélée au public en apparaissant très dénudée dans le clip Blurred Lines avec Pharrell Williams. Pour les 43 ans de Leonardo DiCaprio, Emily Ratajkowski a recouvert sa silhouette, trop fine aux yeux de certains, d'une longue robe à bretelles fendue et fleurie, portée avec une paire de bottes rouges. Très active sur Instagram, la bombe n'a rien dévoilé de la soirée, suivant sans aucun doute des instructions d'extrême discrétion exigées par Leonardo DiCaprio.

Célibataire depuis peu – ses fiançailles avec FKA twigs ayant été rompues –, Robert Pattinson s'est rendu en solo à l'anniversaire de Leonardo DiCaprio, comme l'ancienne Gossip Girl et ex d'Ed Westwick, Jessica Szohr.