Emily Ratajkowski : Shooting sexy et soirée en amoureux avec son mari

En épousant Emily Ratajkowski, Sebastian Bear-McClard est devenu un des hommes les plus enviés de la planète ! Il consolide son statut suite à la publication à la publication de nouvelles images de son couple. Jeudi 25 octobre, la bombe et son mari ont profité d'un moment romantique en tête à tête...

Plutôt que d'assister à un des événements mondains du calendrier, Emily Ratajkowski a profité de cette soirée avec son époux. Les amoureux ont été photographiés à New York. Mari et femme ont dîné dans un restaurant, un repas suivi par une promenade nocturne au cours de laquelle Emily, ultrastylée en trench-coat vernis, chemise blanche, jean et bottines en python, n'a pas lâché Sebastian Bear-McClard.

Emily Ratajkowski et Sebastian se sont dit I do le vendredi 23 février à la mairie de New York. La jeune mariée avait publié, toujours sur Instagram, quelques images de cette cérémonie surprise.

Depuis l'heureux événement, le couple mène une vie tranquille et n'hésite pas à s'exposer en public et sur les réseaux sociaux. Sebastian Bear-McClard aide également son épouse dans le développement de sa marque de maillots de bain, Inamorata, en faisant office d'assistant et de figurant lors de shootings torrides.

Emily a justement publié sur Instagram un nouveau cliché d'elle, au cours d'une séance photo. Topless sous un peignoir blanc, la jolie brune régale ses plus de 20 millions de followers !