Emily Ratajkowski : Canon en bikini, elle passe des vacances mémorables

Cet été encore, les stars auront partagé sur les réseaux sociaux de superbes photos de leurs vacances ! Emily Ratajkowski s'est évidemment prêtée au jeu. La bombe embrase les réseaux sociaux et régale ses millions de followers grâce aux souvenirs de son séjour en yacht, sans son mari mais en charmante compagnie...

La Méditerranée reste une des destinations de vacances préférées des célébrités. Emily Ratajkowski y a jeté l'ancre et posé ses valises sur le yacht de son ami producteur de cinéma Mohammed Al Turki. Le bateau a récemment été vu à Porto Cervo, en Sardaigne. Emily y a profité de journées ensoleillées, sans son mari Sebastian Bear-McClard (avec qui elle a été photographiée fin juillet à Miami) mais en compagnie d'un ami mannequin, le craquant Jordan Barrett.

Vêtue d'un maillot de bain deux pièces à pois de sa propre marque Inamorata, l'actrice et mannequin de 27 ans s'est dorée la pilule et a fait du jet-ski. Jordan Barrett et elle ont publié sur Instagram deux images de cet après-midi mémorable, au grand bonheur de leurs près de 20 millions d'abonnés confondus.