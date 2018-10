Emily Ratajkowski amoureuse : Baiser passionné avec son mari

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux d'Emily Ratajkowski sont ravis d'apprendre que sa relation avec Sebastian Bear-McClard poursuit son cours. Les jeunes mariés s'affichent sur les réseaux sociaux, suscitant admiration et jalousie des internautes...

Emily Ratajkowski (@emrata) compte 20 millions d'abonnés sur Instagram. Elle a publié une nouvelle photo ce week-end, un selfie de son mari Sebastian Bear-McClard et elle échangeant un baiser.

L'actrice et mannequin de 27 ans écrit en légende "Nous sommes dégoûtants et pour être honnête, je m'en fous" et laisse ses followers se diviser entre compliments et commentaires envieux.