Emma et Florian (Mariés au premier regard) en couple ? Leur "week-end parfait"

La réconciliation semble bel et bien d'actualité entre Emma et Florian. Alors qu'ils avaient annoncé leur rupture, à la surprise générale, en mars 2018, les deux candidats qui s'étaient rencontrés et mariés dans la saison 2 de Mariés au premier regard (M6) semblent de nouveau en couple.

Lundi 7 mai, la jolie blonde s'est réjouie d'un "week-end parfait en famille". Et devinez qui était de la partie ? Florian. Emma a en effet posé à ses côtés pour illustrer ce beau moment qu'elle a passé. "Week-end parfait en famille ! Merci @justrosefestival pour l'accueil, l'organisation, une très belle découverte ! Je ne connaissais pas ce festival mais je suis ravie et fière de découvrir des événements si sympas qui se déroulent dans nos régions. Un merci particulièrement à Coline, qui a été au top avec nous et à l'année prochaine ... évidement !", a-t-elle légendé sa publication.