Emma et Florian (Mariés au premier regard), la rupture : Les raisons dévoilées

C'est une bien triste nouvelle que nous ont appris Emma et Florian, dimanche 11 mars 2018. Les candidats de la deuxième édition de Mariés au premier regard (M6) ont pris la décision de rompre.

"Après quelques jours d'absence, il est grand temps pour nous de vous en expliquer la raison", a commencé par écrire la belle blonde. Puis, après avoir rappelé que Florian et elle ont vécu "une expérience complètement folle" lors du tournage de l'émission et ont connu un "mariage magnifique", Emma a évoqué "un retour à la réalité pas tous les jours évidents avec des hauts et des bas".

Et malgré leur envie d'y croire, leur idylle a fini par prendre fin : "Bien-sûr, comme tous les couples. Nous y avons cru, nous avons essayé et surtout jusqu'au bout... Flo et moi prenons désormais des chemins différents mais nous restons malgré tout, proches et plus soudés que jamais. Il a toujours eu une place particulière dans ma vie et quelle fierté d'avoir partagé toute cette folle aventure avec lui... Mais surtout, quelle fierté pour moi d'avoir été un jour sa femme."

Emma a ensuite fait une belle déclaration à son ancien mari, dont la "place est bien ancrée dans [sa] vie" et ce "pour toujours et à jamais". Et elle n'a pas manqué de remercier toutes les personnes qui les ont suivis.