Emma (Mariés au premier regard) agacée par le montage : Sa mise au point !

Compatibles à 83%, Emmanuelle et Florian ont décidé de s'unir devant les caméras de l'émission Mariés au premier regard (M6). Il faut dire que les deux candidats ont eu un coup de coeur dès leur rencontre. Malheureusement, tout n'a pas été rose par la suite.

Si Florian n'a pas douté une seule seconde de leur couple, Emmanuelle a émis des réserves à plusieurs reprises. Elle a reproché à son mari de ne pas être assez autonome ou de manquer de confiance en lui. La jolie blonde a également pris peur en voyant qu'il a rapidement été adopté par sa famille. Aussi a-t-elle pris la décision de ne plus donner de nouvelles à Flo après son passage dans sa famille, comme on a pu le découvrir dans l'épisode final diffusé lundi 11 décembre 2017.

Une décision qui a brisé le coeur de l'homme avec lequel elle s'était unie. En larmes, ce dernier a confié à sa soeur qu'il ne savait plus quoi faire pour poursuivre leur histoire. Heureusement, ils se sont retrouvés au moment de rencontrer les experts de l'émission et ont décidé de rester mariés.

Malgré tout, de nombreux téléspectateurs n'ont pas apprécié le comportement d'Emmanuelle et le lui ont fait savoir en la critiquant sur les réseaux sociaux. Agacée, la participante a fait une mise au point sur Instagram.

"Petite clarification parce que vraiment ça me fait mal au coeur de lire certaines choses. Non, je n'ai jamais laissé Flo sans nouvelles et encore moins coupé les ponts lors de l'expérience. Nous avons toujours parlé de tout et été honnêtes l'un envers l'autre. Les joies des montages...", a-t-on pu lire dans sa story. Le message est passé !