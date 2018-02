Emma et Florian (Mariés au premier regard) présentent leur "petit bébé"

C'est grâce à l'émission de M6 Mariés au premier regard qu'Emma et Florian se sont rencontrés. Bien qu'elle ait douté de leur relation durant le tournage, la belle blonde a pris la décision de laisser une chance à leur histoire. Et elle a bien fait puisqu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui.

Les deux tourtereaux ont même dévoilé leur projet commun. Un blog afin de partager avec leurs fans les récits de leurs nombreux voyages. "Après beaucoup de travail ces derniers jours, Flo et moi sommes fiers de vous annoncer la naissance de notre petit bébé : Une vie pour deux ! Un site internet à notre image où nous vous racontons nos aventures à travers le globe... et ça commence par un merveilleux pays où le sourire des locaux réchauffent les coeurs... les PHILIPPINES ! www.uneviepourdeux.fr Hâte d'avoir vos premières impressions", peut-on lire en légende d'une photo d'Emma et Florian, le jour de leur mariage dans Mariés au premier regard.

Une nouvelle qui a enchanté leurs fans. Ces derniers pourront également retrouver des articles lifestyle, mode, ainsi que des photos de leurs différentes séances photos.