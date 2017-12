Emma et Florian (Mariés au premier regard) fous amoureux : Leur projet pour 2018

Parmi les couples unis lors de la seconde saison de Mariés au premier regard (M6), certains ont fini par divorcer et d'autres ont poursuivi leur histoire d'amour. Tout comme Charlène et Florian, Emma et le second Florian de l'émission ont choisi de se laisser une chance. Fous amoureux l'un de l'autre, ils ont des projets plein la tête.

Sur Instagram, Florian a révélé l'un d'entre eux. "Je ne sais pas si vous le savez, mais Emma et moi adorons voyager. Nous avons déjà beaucoup de projets voyage pour cette nouvelle année que nous partagerons bien évidemment avec vous !", a-t-il lancé.

En plus de publier les photos des différents paysages visités, Emma et Florian partageront avec leurs fans quelques vidéos souvenirs de leurs escapades... sur YouTube ! Les amoureux passent ainsi de candidats de Mariés au premier regard à youtubeurs.

Et ils ne sont pas les seuls à tenter l'aventure. Laurent, qui avait épousé Vicky lors de cette même saison du programme de dating scientifique, a profité de sa notoriété pour se lancer dans la musique. Via sa chaîne YouTube, il partage quelques reprises.