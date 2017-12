Mariés au premier regard – Charlène et Florian : "On a trouvé une maison"

Charlène et Florian se sont mariés sur M6 dans Mariés au premier regard et le sont toujours comme on a pu le découvrir dans l'épisode diffusé lundi 11 décembre. Le couple adoré des téléspectateurs est revenu sur son parcours et a donné des nouvelles de sa relation à nos confrères de Télé Loisirs.

Comme l'ont annoncé hier les deux beaux bruns, ils avaient pour projet d'emménager ensemble et de se marier à l'église. Le premier projet a été concrétisé. "On a trouvé une petite maison [en septembre, ndlr]. (...) Il y a eu des petits couacs du quotidien mais c'est ce qui rend notre histoire encore plus belle et normale. (...) Nous avons plus ou moins les mêmes goûts, cela a été facile de se mettre d'accord", commente Charlène qui a quitté son travail et sa région pour rejoindre son mari. D'ailleurs, ces deux-là vont bientôt déjà fêter leur six mois de mariage.

"J'espère passer le plus longtemps de ma vie avec Charlène et si possible jusqu'à la fin. Nous avons eu une relation magique. C'est atypique", réagit Florian qui confie qu'avec Charlène ils ont "comme tout le monde parlé bébé".

Concernant le mariage à l'église, les tourtereaux sont plus discrets et ne souhaitent pas communiquer de détail. Et on les comprend !