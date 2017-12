Mariés au premier regard – Emma : Pourquoi sa mère a finalement changé d'avis

M6 diffusait lundi 27 novembre 2017 un nouvel épisode de Mariés au premier regard durant lequel Emma et Florian se sont unis. Et, alors qu'elle semblait décidée à ne pas assister à la cérémonie, la mère de la jolie blonde a finalement cédé... mais à une condition !

Si la maman de la jeune mariée a finalement passé la porte de la mairie de Grans, en Provence, où sont célébrées les unions de l'émission, hors de question pour elle de se retrouver sur le devant de la scène. Comme l'ont indiqué nos confrères de Télé Loisirs, qui ont assisté à l'union des deux tourtereaux, "pas de micro ni de gros plan" sur la mère d'Emma.

Pour rappel, la candidate avait annoncé son mariage imminent avec Florian à ses parents par téléphone. Face à la nouvelle, ils avaient alors indiqué qu'ils ne seraient pas présents pour la cérémonie. Emma, bouleversée par cette décision, avait fondu en larmes.

L'annonce de ce mariage a également laissé sceptiques les proches de Florian. La mère du jeune marié, qui a elle aussi fait l'effort d'assister à l'événement, s'est montrée plutôt froide. Un comportement qu'il a par la suite expliqué auprès de nos confrères de Télé Loisirs. "C'était trop rose s'ils nous montraient main dans la main ma soeur, ma mère et moi. Pourtant, c'est ainsi que cela s'est passé. (...) Elle s'est même investie et m'a préparé plein de petites choses...", confiait-il. Et d'assurer que sa maman avait eu "un coup de coeur au premier regard pour Emma", "cela se voit à son sourire".

Rendez-vous dès 21h sur M6 pour un nouvel épisode de Mariés au premier regard.