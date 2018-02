Emma et Florian (Mariés au premier regard) : Le couple passe un nouveau cap !

Depuis leur union dans Mariés au premier regard saison 2 (M6), Emma et Florian ne se quittent plus. D'ailleurs, sur Instagram, les deux amoureux ont révélé ce mercredi 14 février 2018, jour de Saint-Valentin, qu'ils passaient un cap.

La jolie blonde et son époux ont tous les deux partagé de tendres photos sur lesquelles ils apparaissent complices et amoureux. En légende, chacun a tenu à déclarer sa flamme à l'autre. "Il y a un an, à cette même date, on m'annonçait que j'avais été sélectionnée pour participer à la première étape du casting MAPR. Et depuis... Destin improbable c'est fou !", écrit de son côté Emma.