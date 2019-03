Emma Roberts et Evant Peters séparés : Leurs fiançailles annulées

Emma Roberts et Evan Peters étaient ensemble depuis 2012. Les stars d'American Horror Story ont malgré tout vécu une relation ponctuée de séparations et de rabibochages. C'est la deuxième fois que le couple, connu pour ses disputes à répétition, rompt ses fiançailles. En effet, selon les informations d'Us Weekly, qui cite une source proche du couple, "Emma et Evan se sont séparés et il sont juste amis désormais". Il auraient rompu quelques jours après la Saint-Valentin, le 14 février 2019. "Ils ont connu des hauts et des bas pendant un bout de temps. Ils ont vraiment tout essayé pour que ça fonctionne. Leur rupture était inévitable", a confié un proche d'Emma Roberts à E! Entertainment.

Cette fois, leur rupture semble définitive. "Ils ne sont pas en mauvais termes, mais ils essayent de mettre de la distance entre eux", poursuit cette même source. De plus, Emma Roberts, 28 ans, aurait été aperçue au bras du beau Garrett Hedlund, 34 ans, star du film Triple Frontier. Toujours selon l'ami(e) de l'actrice, les deux jeunes gens passeraient de plus en plus de temps ensemble : "Ils ont eu plusieurs rendez-vous et ont défini quel genre de relation ils voulaient, mais il n'y a rien de sérieux entre eux pour le moment." Emma Roberts, encore fragilisée par sa rupture, ne serait pas encore prête à s'engager pleinement dans une nouvelle relation amoureuse. "Emma n'est pas du genre à accélérer les choses", poursuit-elle. Peut-on imaginer qu'il s'agisse réellement de leur dernière séparation ?