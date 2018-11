Emma Smet : La fille de David Hallyday fête Halloween avec le fils d'Arthur

Il y en avait pour tous les goûts à l'occasion d'Halloween : déguisements macabres ou rigolos, chasse aux bonbons... Emma Smet avait, elle, décidé de faire la fête comme de nombreux jeunes de son âge. Elle a partagé une photo sur Instagram.

La demoiselle de 21 ans, née de la relation terminée entre le chanteur David Hallyday et l'ex-mannequin Estelle Lefébure, a pris la pose avec sourire et décontraction, vêtue d'une robe dans le style pirate. A ses côtés, on pouvait voir Samuel Essebag. "Halloween, de la part du frère et de moi-même", a-t-elle écrit en légende.

Le jeune homme, lui aussi âgé de 21 ans, est le fils de l'animateur Arthur et de de l'ancien mannequin Léa Vigny. Si les deux jeunes gens se connaissent bien c'est parce que la star de TF1 et l'égérie Mixa ont été en couple pendant plusieurs années... D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Emma et Samuel font Halloween ensemble et, plus récemment, en juin dernier ils étaient déjà réunis à une soirée comme l'indique le compte Instagram de Samuel.

La fête d'Halloween à laquelle ils ont participé se tenait à Paris. Emma Smet, qui a longtemps habité avec son père à Londres, a récemment indiqué qu'elle revenait vivre en France.