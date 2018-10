Emma Smet : Victime de harcèlement, ses mots pour briser le silence

Sur son compte, suivi par presque 70 000 abonnés, Emma Smet a dévoilé qu'elle avait été victime de harcèlement scolaire. La fille du chanteur David Hallyday et de son ex-femme le mannequin Estelle Lefébure a par la même occasion livré un message de prévention.

Répondant à une jeune fille qui lui disait qu'elle souffrait de harcèlement scolaire depuis le collège, Emma Smet a écrit : "J'ai malheureusement vécu la même chose comme beaucoup de jeunes à l'école. Je te conseille d'en parler aux profs, à quelqu'un d'autre ou appelle le 3020 et je te promets que ces personnes-là, en essayant de t'affaiblir, te rendent plus forte avec le temps. Ce sont des gens mal dans leur peau, ils mettent leurs insécurités sur toi. Reste forte !"

Le message d'Emma Smet est très mature, il souligne l'importance de ne pas se taire et de parler de ses problèmes à un tiers. C'est d'ailleurs l'une des thématiques de la série 13 Reasons Why qui a cartonné auprès du jeune public.

La soeur d'Ilona Smet (23 ans), que l'on savait étudiante à la St Martin's School of Art à Londres – où elle a suivi des cours de dessin et de design d'intérieur – a aussi indiqué dans sa story Instagram qu'elle comptait regagner Paris et vivre auprès de sa célèbre maman avec qui elle partage la vedette dans une pub Mixa... Jusqu'à présent, elle vivait outre-Manche avec son papa.

