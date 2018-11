Eva Longoria déguise son bébé Santiago, "perdu", pour Halloween !

Après avoir quitté l'Australie, où elle tournait les dernières scènes de sa participation à l'adaptation ciné de Dora l'exploratrice (elle joue la maman), Eva Longoria a regagné son domicile de Los Angeles, son craquant bébé Santiago sous le bras. Sur Instagram, le 31 octobre 2018, elle a partagé des photos de leur Halloween en famille.

La star de 43 ans avait choisi de vêtir son fils, né de son mariage avec l'homme d'affaires mexicain José Baston, d'un adorable costume de Superman. "Superrrrr bébé !!!! #HappyHalloween Allez voir ma story pour le regarder voler !!!", a-t-elle commenté en légende du cliché où on voit le bébé souriant. Et, dans la story en question, on peut effectivement découvrir Santiago tenu dans les bras d'une proche de la star, faisant un petit tour dans les airs. "Clairement, je m'amuse plus que lui. Il est tellement perdu !", a rigolé Eva Longoria.

Eva Longoria, qui doit se rendre à Londres le 2 novembre pour un nouveau dîner de charité du Global Gift Gala, est sur tous les fronts depuis qu'elle a donné naissance à son premier enfant. Elle travaille sur la série Grand Hotel pour ABC, elle a défilé pour L'Oréal à Paris, a tourné pour Dora l'exploratrice et parcourt le monde pour sa fondation !