Eva Longoria, enceinte, oublie son anniversaire de mariage ? Sa réponse amusante

Déjà deux ans... Eva Longoria et son mari José Baston ont fêté leurs noces de cuir le 21 mai 2018. L'actrice américaine de 43 ans a fini par l'évoquer sur Twitter avec beaucoup d'humour, deux jours plus tard ! En effet, alors qu'elle est dans la dernière ligne droite de sa grossesse, elle n'est plus aussi active que ces derniers mois.

Postant une photo d'elle, au naturel, devant un énorme bouquet de roses rouges et de fleurs blanches, Eva Longoria a commenté ce cadeau : "Donc lundi c'était notre deuxième anniversaire de mariage et je n'ai pas oublié. J'étais juste trop fatiguée pour poster quelque chose ! Mon magnifique mari m'a envoyé ces sublimes fleurs et moi je lui offre un bébé ! Je suis la femme la plus chanceuse de ce monde d'avoir un époux comme Pepe et je prie pour que nous ayons encore 50 années de bénédiction."

Eva Longoria, qui est de retour au cinéma dans Overboard et va produire la série Grand Hotel pour la chaîne ABC, doit donner naissance à son premier enfant - un petit garçon - au mois de juin. Son mari est lui déjà papa de trois enfants avec son ex-femme.

Thomas Montet