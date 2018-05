Eva Longoria enceinte : Sa baby shower originale avec Maria Cross et les stars

Eva Longoria est de plus en plus rayonnante et cela se remarque ! Si l'actrice américaine avait révélé avoir connu un début de grossesse chaotique, c'est désormais derrière elle. La star a été vue plus en forme que jamais samedi 5 mai 2018, à l'occasion de sa chouette baby shower dont le dress code était inattendu...

Si Eva Longoria, 43 ans, était absolument renversante dans une longe robe blanche bustier moulant son imposant baby bump, ses invités ont eux été priés de venir... en pyjama ! En effet, l'ancienne star de Desperate Housewives avait imposé cet amusant dress code presque respecté par tout le monde. L'événement s'est tenu dans le cadre chic et bucolique de la Lombardi House, à Los Angeles. Sur les photos partagées par les invités ainsi que par la future maman elle-même, on peut voir qu'elle a été submergée de cadeaux et qu'elle avait mis les petits plats dans les grands (pièce montée, cupcakes, photobooth...) allant jusqu'à tout prévoir dans le détail comme ces petits biscuits sur lesquels on pouvait lire "Baby Baston", du nom de son époux José Baston - lequel est déjà père de trois enfants, nés d'une précédente relation.