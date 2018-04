Eva Longoria : Les larmes aux yeux auprès de Felicity Huffman et de ses amis VIP

Lundi 16 avril, sous le soleil de la Californie, les badauds attendaient patiemment l'arrivée d'Eva Longoria et de ses invités pour l'inauguration de son étoile, la 2634e de l'incontournable Walk of Fame. L'actrice américaine de 43 ans, qui attend son premier enfant, a été très émue par cette récompense ainsi que par les discours de ses amis...

Sur l'estrade installée spécialement pour l'occasion, Eva Longoria, ravissante dans une robe noire moulante laissant deviner son ventre rond de femme enceinte, a écouté avec attention les interventions de ses proches. Tour à tour émue aux larmes et s'essuyant le coin des yeux avec un mouchoir ou riant aux éclats, la star a vécu des montagnes russes émotionnelles ! "Elle est gentille avec tout le monde et a de l'espoir pour ce monde. Et en ces temps où le cynisme se confond avec la sagesse, la clarté et la raison, Eva se tient droite dans ses bottes avec courage, foi et compassion. Eva apporte de la lumière à beaucoup d'entre nous. Elle transforme sa compassion en action", a ainsi souligné sa copine et ex-collègue de Desperate Housewives, Felicity Huffman. Il faut dire qu'Eva Longoria est engagée depuis des années via la Eva Longoria Foundation – qu'elle représente régulièrement aux quatre coins du monde pour le Global Gift Gala – et, ces derniers mois, elle était l'un des fers de lance du mouvement féministe Time's Up.

Eva Longoria, qui doit donner naissance à un petit garçon au mois de juin, a aussi pu compter sur la présence de son mari José, de Ricky Martin, Victoria Beckham, Anna Faris (à qui elle donne la réplique dans la comédie Overboard, qui sort le 4 mai prochain aux États-Unis), Melanie Griffith ou encore Eugenio Derbez et sa femme Alessandra Rosaldo, Mario Lopez, Kerry Washington, Amaury Nolasco... Elle était aussi épaulée par sa mère Ella Eva Mireles et ses soeurs Esmeralda, Elizabeth et Emily. "Représenter les minorités, c'est important. Alors à chaque fois qu'un Latino a une étoile sur le Walk of Fame, c'est une nouvelle victoire pour la communauté", a-t-elle déclaré.

Thomas Montet