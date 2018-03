Eva Longoria : Très enceinte mais en plein tournage sous la chaleur de Miami !

Eva Longoria en fait-elle trop ? La star, qui a récemment fêté ses 43 ans, attend son premier enfant mais ne semble pas vouloir ralentir le rythme de ses activités. L'actrice a ainsi quitté Los Angeles pour rejoindre Miami afin d'être sur le plateau de tournage de Grand Hotel, sa nouvelle série pour ABC.

Le 26 mars, alors que le thermomètre frôlait les 28 degrés en plein soleil, Eva Longoria a passé plusieurs heures sur la plage de Miami Beach afin de tourner des séquences de Grand Hotel, adaptation américaine d'une série espagnole dont elle est productrice et qu'elle a vendue à la chaîne ABC. L'histoire relate les mésaventures d'un homme qui se fait embaucher dans un hôtel afin de mener une enquête parallèle après la disparition de sa soeur, elle-même ex-employée de l'établissement...

Eva Longoria, grande habituée de Miami où elle possède un pied-à-terre, a été vue auprès des membres du casting mais aussi en compagnie de son mari José, venu la soutenir alors qu'il travaille une grande partie de l'année au Mexique. La star, qui attend un petit garçon, affiche un baby bump de plus en plus imposant et c'est bien normal puisque l'accouchement est prévu entre la fin du printemps et le début de l'été. De quoi compromettre sa venue à Paris en mai prochain pour la nouvelle édition du Global Gift Gala ?

Thomas Montet