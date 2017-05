Global Gift Gala : Eva Longoria, déchaînée, honore Pamela Anderson

Mardi 16 mai 2017, le chic hôtel 5 étoiles Four Seasons – V, à deux pas des Champs-Élysées, accueillait une nouvelle édition du Global Gift Gala. Cette soirée de charité, fondée par Mario Bravo et coprésidée par Eva Longoria, a notamment récompensé Pamela Anderson et a levé des fonds pour diverses associations.

Parfaite hôtesse désormais bien rodée à l'exercice, Eva Longoria était une fois encore en très grande forme pour motiver les convives du Global Gift Gala a faire la fête, certes, mais aussi et surtout à participer à la tombola de luxe ainsi qu'à la vente aux enchères dont les fonds récoltés allaient aux associations mises à l'honneur : l'Unicef (représentée par Laury Thilleman, qui a illustré à quoi servirait l'argent en posant notamment avec un sac dos typique offert à de jeunes écolières), la Global Gift Foundation et The Eva Longoria Foundation. Sur scène, Alessandra Sublet, qui prenait cette année le relais à la présentation de Nikos Aliagas (actuellement en deuil de son papa), a battu le rappel pour que chacun mette la main à la poche Elle s'est également déplacée de table en table avec son micro, son sourire et sa bonne humeur pour récolter des fonds.

Au cours de la soirée, Maria Bravo et l'ex-star de Desperate Housewives, superbe dans une robe signée Marchesa, ont aussi décerné plusieurs prix. Ainsi, Pamela Anderson, accompagnée de son chien, a été honorée du Global Gift Philantropist Award pour son engagement associatif en faveur de la cause animale, et Orianne Collins a reçu un prix similaire pour son action avec Little Dreams Foundation, qui oeuvre pour aider les plus jeunes à faire carrière dans la musique, le sport et l'art. Enfin, la créatrice de bijoux Valérie Messika a elle reçu le Global Gift Philantropreneur Award. Émue, elle a notamment remercié son papa pour lui avoir appris à être généreux envers les autres.

Alors que le succulent repas du chef Christian Le Squer a régalé les convives, l'ambiance musicale était orchestrée par plusieurs artistes. On a pu entendre Descemer Bueno, Merwan Rim en duo avec Joshaï, Anggun au piano, Dimash Kudaiber reprenant All by Myself sous les applaudissements nourris de la salle ainsi que Tal, qui a fait danser une Eva Longoria déchaînée.

La prochaine édition du Global Gift Gala a lieu ce mercredi 17 mai, pour la première fois à Édimbourg.