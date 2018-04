Eva Longoria amie avec ses co-stars de Desperate Housewives ? "Pas toutes"

Desperate Housewives est sans aucun doute l'une des séries les plus appréciées des spectateurs. Durant huit saisons diffusées entre 2004 et 2012, les fans ont suivi avec passion les aventures et péripéties de Susan (Teri Hatcher), Bree (Marcia Cross), Lynette (Felicity Huffman) et Gabrielle (Eva Longoria). Et si les quatre personnages centraux formaient à l'écran une bande d'amies soudée, la réalité était toute autre à la ville.

De passage mercredi 11 avril 2018 sur le plateau du talk show son ami Jimmy Kimmel, Eva Longoria est brièvement revenue sur l'incroyable succès mondial de la série, balayant d'un revers de main les rumeurs selon lesquelles un reboot était à prévoir. "On a fait ça pendant une décennie avec 24 épisodes par an, nous avons entièrement fait le tour de ces personnages", a expliqué la star de 43 ans qui attend son premier enfant avec son époux Jose Antonio Baston.

"Et vous vous détestez toutes maintenant ?", a répliqué Jimmy Kimmel, déterminé à chercher à la petite bête. Celle qui inaugurera le 16 avril son étoile sur Hollywood Boulevard a immédiatement répondu. "Non ! Felicity Huffman et Marcia Cross seront à la cérémonie pour la remise de mon étoile. Felicity prononcera un discours. Non, on est vraiment, vraiment bonnes amies", a-t-elle poursuivi. "Vous êtes toutes amies ?", a ajouté Jimmy. "Non !, a concédé Eva Longoria sous les rires du public. Mais 99% d'entre nous le sont", a-t-elle conclu.

Ce n'est pas la première fois que ces amitiés sont évoquées. Si les noms de Teri Hatcher et Nicollette Sheridan (Edie Britt) sont laissés à l'écart, ce n'est pas par hasard. La seconde avait été virée de la série au milieu de la saison 5 (2008) pour son comportement, au point d'attaquer en justice le producteur et créateur Marc Cherry. Quant à la première, la légende affirme qu'elle avait un caractère solitaire et qu'elle se tenait volontairement à l'écart.