Eva Longoria : Folle de Santiago, "cette boule d'amour" qui a déjà 4 mois

"Mon petit ange a quatre mois aujourd'hui. Cela va trop vite. Je continue de regarder Santi et de me demander comment mon corps a créé et nourri une telle boule d'amour ! Vraiment un miracle ! Du moment où il a été mis dans mes bras, je n'avais jamais connu un amour comme ça. Joyeux 4e mois mon précieux Santi !!!", a récemment commenté Eva Longoria !

L'actrice et maman de 43 ans est folle de son petit Santiago et ne s'en sépare pas. Le bambin l'accompagne également au travail et porte le même uniforme...@evalongoria compte près de 6 millions d'abonnés Instagram, des fans avec lesquels elle partage les photos de son quotidien dont Santiago (surnommé Santi) fait désormais partie ! L'ex-héroïne de la série Desperate Housewives y a publié un nouveau cliché lundi 22 octobre 2018. Elle y apparaît entièrement habillée en noir et portant son fils de 4 mois, lui aussi habillé d'un body noir. "Journée du 'portez du noir au travail !'", écrit avec amusement Eva Longoria en légende de cet adorable cliché.