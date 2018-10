Eva Longoria : Quatre mois de bonheur intense avec son adorable petit Santiago

En mai 2016, Eva Longoria se mariait pour la troisième fois en épousant José Antonio Baston. Deux ans plus tard, l'actrice américaine de 43 ans et l'homme d'affaires déjà papa de trois enfants ont fondé une famille avec l'arrivée de leur fils Santiago survenue le 19 juin 2018.

Maman hyper active, Eva Longoria n'a pas tardé à se remettre au travail après son accouchement, reprenant rapidement son rôle de productrice pour la série Grand Hotel commandée par ABC. L'ex-star de Desperate Housewives s'est ensuite engagée dans un nouveau projet réalisé loin des Etats-Unis : le tournage de l'adaptation de Dora l'exploratrice au cinéma. Alors que voyager jusqu'en Australie aurait pu être frein pour la belle Eva, pas du tout ! L'actrice enchaîne les allers et retours au pays des kangourous avec son fils qui cumule déjà des milliers de miles.

Après être passée par la France pour la Fashion Week de Paris et le défilé de L'Oréal, avoir passé quelques jours à New York, Eva Longoria est de retour en Australie. C'est depuis la ville de Gold Coast, dans l'état du Queensland que l'actrice a célébré les quatre mois de son fils. "Mon petit ange a quatre mois aujourd'hui. Cela va trop vite, a-t-elle publié sur Instagram le 19 octobre 2018. Je regarde toujours Santi en demandant comme mon corps a pu créer et nourrir ce petit paquet d'amour ! Un vrai miracle ! A partir du moment où il a été mis dans mes bras, je n'avais jamais connu d'amour comme celui-ci avant." Ces mots d'amour ont été accompagnés d'un montage regroupant plusieurs photos de Santiago s'amusant sur un tapis d'éveil dans un pyjama décoré de voitures.