Emma Smet, rares confidences sur sa vie amoureuse : "Je ne suis pas pressée"

La famille Hallyday regorge de talents. La jeune Emma Smet en est une preuve vivante, elle qui fait ses débuts d'actrice dans la série de TF1 Demain nous appartient. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'elle a fait de tendres confidences sur le site de la chaîne, évoquant ses différences avec son personnage dans le feuilleton. "Sofia n'est pas du tout timide, alors que, moi, dans la vie je suis très timide, il y a des choses qu'elle fait que je n'oserais pas faire", explique-t-elle.

Emma Smet semble en effet être aux antipodes de son personnage, Sofia, puisqu'elle se retrouve à devoir faire un choix amoureux entre Arthur (Théo Cosset) et Gabriel (Arthur Legrand). Épanouie dans sa vie professionnelle, la jeune comédienne de 21 ans a ensuite appris à Télé Star qu'elle se laissait du temps avant d'entamer une relation amoureuse. "Je n'ai pas de type d'homme, tout est une question de feeling et d'éducation. Je ne suis pas pressée, j'aime échanger, voir à qui j'ai affaire. Si les choses doivent se faire, elles se feront tranquillement", confie la jeune actrice.

"Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit : 'Ah oui, ça va être compliqué ! Je ne m'attendais pas à cela dès le début. Mais finalement, il n'y a pas d'autre moteur que de faire son job du mieux possible", poursuit Emma Smet, bien décidée à faire ses preuves dans Demain nous appartient.

Ce qui est certain, c'est que le métier de comédienne est une vocation pour la jeune femme. "Je ne saurais pas dire pourquoi ni qui m'a inspiré l'envie de faire ce métier. J'ai l'impression d'être née dedans. Ça m'a toujours intéressée ! J'ai commencé derrière la caméra en suivant les membres de ma famille et, après, je me suis mise devant assez naturellement", avait-elle indiqué à TF1. Une belle perspective de carrière.