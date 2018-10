Emma (The Voice Kids 5), ses parents face à sa maladie : "Il y a urgence..."

Le 19 octobre dernier, le public de TF1 découvrait la talentueuse et émouvante Emma dans The Voice Kids 5. Dans son portrait, on apprenait que la fillette de 10 ans finalement recrutée par Soprano était née avec une maladie des yeux et qu'elle perdait peu à peu la vue en grandissant...

Interrogée par nos confrères du magazine Gala, la maman d'Emma a évoqué la rétinite (ou amaurose congénitale de Leber) qui touche sa fille comme 2 000 autres personnes en France. C'est à l'âge de 3 ans que la petite a été diagnostiquée. "L'ophtalmo a vu une tâche, nous a parlé de rétinite pigmentaire et nous a dit de ne pas nous inquiéter. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir sur Internet. Ça a été un choc terrible", confie-t-elle. Et de poursuivre sur l'annonce de la perte irrémédiable de la vue qui accompagne la maladie : "Les spécialistes nous ont parlé d'un délai de dix ans. Par chance, sa maladie a finalement évolué plus lentement."

Aussi, s'ils assurent qu'Emma, courageuse, met tout en oeuvre pour ne pas les inquiéter en se plaignant le moins possible de sa santé, ses parents ont décidé de prendre les choses en main pour l'aider à affronter sa rétinite. Avec la création de l'association Pour les beaux yeux d'Emma déjà soutenue par Jean-Pierre Foucault et Cyril Hanouna. Christophe, le papa d'Emma, ne cache pas son espoir de voir des médecins mettre au point une "rétine bionique". "Il y a urgence. Les chercheurs travaillent à mettre au point cette rétine qui pourrait même rendre la vue à des aveugles. C'est cela que nous soutenons", a-t-il expliqué.

Pour rappel, c'est en interprétant Je suis malade de Serge Lama qu'Emma avait touché les coachs. Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano n'avaient mis que quelques secondes à se retourner sur la petite sensation. Très émues, les coachs féminines avaient d'ailleurs eu beaucoup de mal à retenir quelques larmes...

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosque.