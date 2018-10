The Voice Kids 5 : Mélia, Emma et Alexandre au top, Amel Bent à la peine

Ce vendredi 19 octobre, The Voice Kids 5 proposait son deuxième numéro sur TF1 dès 21h. Face aux coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori, un nouveau groupe d'enfants et d'adolescents, âgés de 7 à 15 ans, ont tenté de montrer l'étendue de leur talent vocal.



Émission The Voice Kids 5 du vendredi 19 octobre 2018.



Alexander (15 ans)

Le jeune Franco-Suédois venant du Luxembourg veut mettre le feu au plateau grâce à son riff de guitare. Il adore cet instrument depuis qu'il a entendu un riff saisissant dans le film Cars. Il pense être différent des autres enfants du concours car il préfère les titres anciens, le jazz et le rock. "Ça me ferait plaisir de faire danser les coachs, qu'ils kiffent le moment", lâche Alexander.

Dès les premières notes de Johnny B. Goode de Chuck Berry, les coachs se dandinent sur leur siège. Jenifer et Patrick Fiori se retournent sur le jeune homme et décident ensuite de danser un rock sur le plateau. Quelle ambiance ! "Ah, ça fait du bien. (...) J'aime ton culot, j'aime le décalage", lance Jenifer.

Alexander choisit de rejoindre Patrick Fiori.

Mélia (13 ans)

Mélia, originaire de Cayenne en Guyane, a fait plus de 7000 km pour pouvoir tenter sa chance dans The Voice Kids 5. Elle a grandi dans une famille de musiciens et sa première scène, c'était dans le ventre de sa maman qui chantait en première partie d'un groupe de reggae ! "Je ne pense qu'à la musique, music is my life", assume-t-elle lors de son portrait. Pour son audition, Mélia affirme qu'il est obligatoire pour elle de chanter du Bob Marley. "Bob Marley, ça vient du coeur, c'est mon chanteur préféré", ajoute-t-elle.

La voix grave de Mélia, sur Redemption Song, surprend les coachs dès les premières notes. Soprano, Jenifer et Patrick Fiori se retournent simultanément dès le début. Un succès incroyable ! Amel Bent les rejoint avant le premier refrain. Tout le monde se met à danser avec le sourire, un joli moment. "Tu es rassurante, tu es un soleil à toi toute seule", lâche Patrick Fiori. "J'adhère en tout', tente Jenifer.

Mélia choisit de rejoindre Jenifer.

Lina (11 ans)

La fillette, élève de 6e, est passionnée de hip-hop. Elle adore danser depuis l'âge de 4 ans ! Elle a décidé de se lancer dans le concours parce qu'elle s'est dit que si elle était capable de danser, elle était sûrement capable de chanter aussi... ! Quand elle a reçu un message de Nikos depuis son cours de danse, la petite fille a fondu en larmes tant elle était heureuse d'être sélectionnée.

La jeune Lina a choisi de se faire remarquer sur le titre Désolé de Sexion d'assaut. Charismatique, elle fait le show même si sa voix ne semble pas conquérir à 100% les coachs... En tout cas, le public est de son côté. Finalement, à la toute dernière seconde, Patrick Fiori décide de buzzer pour recruter Lina dans sa team. C'était moins une. La fillette fond en larmes...

Lina rejoint Patrick Fiori.

Emma (9 ans)

Cette petite fille venue du Sud rêve de devenir chanteuse ou princesse. Sa deuxième passion, après le chant qu'elle pratique depuis deux ans, c'est de se déguiser. Emma adore Dave, elle était même amoureuse de lui avant ! Aujourd'hui, elle préfère Nikos. "Je regarde l'émission depuis toute petite. (...) Quand je commence à chanter, il n'y a plus personne qui peut m'arrêter. Ce soir, je vais tout péter !", insiste-t-elle avant de monter sur scène. Elle révèle aussi être née avec une maladie des yeux, elle perd la vue en grandissant... C'est pour ça qu'elle a choisi de chanter Je suis malade.

Dès les premières notes de Je suis malade de Serge Lama (version Lara Fabian), le jury est scotché par la maîtrise vocale d'Emma et surtout par l'émotion qu'elle communique. Amel Bent et Soprano se retournent avant le premier refrain, suivis par Jenifer et Patrick Fiori. Amel Bent et Jenifer sont en larmes tant elles sont émues. C'est une pluie de compliments pour la fillette qui suivent sa prestation.

Emma choisit de rejoindre Soprano.

Camila et Zion Luna (12 et 14 ans)

Ce duo frère-soeur vient de loin, du Québec ! Ils parlent anglais, espagnol et français puisqu'ils sont nés en Espagne et ont grandi à Cuba avant de s'installer au Canada. Là-bas, ils ont d'ailleurs participé à The Voice Kids une première fois. Ils sont arrivés en finale ! "C'était une expérience extraordinaire", assurent-ils. En France, ils espèrent faire aussi bien et ils comptent sur leur complicité indéniable pour cela.

Dès les premières notes de Chained to the Rythm de Katy Perry, Soprano et Amel Bent manifestent leur enthousiasme. Toutefois, c'est Jenifer qui buzze en premier, suivie par Patrick Fiori. Amel Bent les rejoint ensuite. Seul Soprano ne se retourne pas malgré la qualité de la performance... et regrette un peu. Un joli succès.

Camila et Zion Luna choisissent de rejoindre Jenifer.

Lilian (14 ans)

Le jeune garçon originaire de Lyon est avant tout un joueur de guitare (et un tennisman !), c'est son instrument de prédilection. Côté chant, il ne prend pas de cours, il chante surtout chez lui en s'accompagnant avec son instrument fétiche. Il affirme que le fait de jouer de la musique lui permet d'évacuer, de se sentir bien, de déstresser... "Avec The Voice Kids, je veux voir de quoi je suis capable", assène-t-il.

Dès ses premières notes à la guitare, les coachs sont captivés. Lilian joue divinement bien et sa voix est très intéressante. Sa reprise de Let It Go de James Bay commence très bien. Jenifer n'attend même pas le premier refrain pour se manifester.

Lilian rejoint Jenifer.

Léna (14 ans)

Cette jeune fille vient de Suisse et veut se faire une place dans la compétition en chantant du yodel, la musique folklorique suisse. Chez elle, elle a même monté un groupe de yodel avec deux amis... Bref, c'est du sérieux ! "Tout le monde fait des chansons connues, moi j'arrive avec un chant traditionnel, c'est quand même un stress", avoue-t-elle.

Dès les premières notes de Jodel-Time de Desch's de Dritten, les coachs sont circonspects. Seul Patrick Fiori est super emballé, les autres coachs ne savent pas trop quoi faire avec ce talent OVNI. Patrick Fiori est convaincu qu'avec une telle voix, elle peut tout chanter.

Léna rejoint Patrick Fiori.

Alexandre (11 ans)

Le jeune garçon vient de Marseille, où il est en e, et il a appris la musique très jeune (dès 4 ans) grâce à son grand frère Brice. Son père écrit des paroles de chansons et les deux frères se produisent parfois sur scène. Ce soir, Alexandre espère séduire les coachs avec la chanson Adieu de Slimane. Il assure pouvoir chanter cette chanson sur l'amour malgré son âge parce qu'il a déjà trouvé son amoureuse.

Installé au piano, Alexandre arrive très vite à imposer une ambiance émouvante. Quand il atteint ses premières notes aiguës, Patrick Fiori se retourne, suivi par Jenifer très fan de la voix du jeune homme. Alexandre est très content de poursuivre l'aventure, son grand-père est en larmes en coulisses.



Alexandre choisit de rejoindre Patrick Fiori.

Marie (11 ans)

La fillette originaire de La Ciotat assume d'être une compétitrice. Elle veut repartir avec le trophée de The Voice Kids 5. Plus tard, elle aimerait bien aller au États-Unis et en attendant, tous les soirs, elle rêve de l'émission et du fait que les quatre coachs se retournent. "Je suis trop heureuse d'être là, c'est incroyable. (...) Ce soir, je veux rendre les gens heureux", commente-t-elle avant de monter sur scène.

Elle reprend New York, New York en version française (une version popularisée par Mireille Mathieu) pour faire plaisir à sa maman. Au premier refrain, Soprano se manifeste... Il veut Marie dans son équipe ! Les autres coachs s'abstiennent.

Marie rejoint Soprano.

Wilson (15 ans)

Le jeune garçon, élève de 2de à Angers, est très heureux de participer à cette compétition. Il se dit déterminé même s'il n'a jamais pris de cours de chant. Il y a deux ans, il avait déjà tenté de participer au concours... sans succès. Il a donc travaillé dur pour être ici ce soir. Très ému, il échappe même quelques larmes de joie dans les coulisses. "Je suis déterminé, je vais faire de mon mieux", lâche-t-il avant de monter sur scène.

C'est sur Listen de Beyoncé que Wilson espère se faire remarquer par l'un des coachs. Très touchée, Amel Bent est la première coach à se retourner. Sa famille est aux anges. Suivent Soprano, Jenifer et finalement Patrick Fiori.

Wilson choisit de rejoindre Amel Bent.

Résumé des équipes

Jenifer : Mano, Stella, Mélia, Camila et Zion Luna, Lilian

Amel Bent : Nassim, Maïssa, Ismaël, Zoé

Soprano : Inès, Morgan, Emma, Marie

Patrick Fiori : Irma, Alexander, Lina, Léna, Alexandre

The Voice Kids 5, c'est tous les vendredis à 21h sur TF1.