Emma Watson : Chic et complice avec son petit ami, le frère d'Alicia Keys

Emma Watson a-t-elle retrouvé l'amour après de brèves romances avec l'acteur Chord Overstreet et l'homme d'affaires Brendan Wallace ? Ses admirateurs se sont posé la question après la publication de photos d'elle en charmante compagnie. Ils en apprennent davantage sur l'heureux élu, petit frère de la chanteuse Alicia Keys...

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions de fans ! Ceux d'Emma Watson découvrent le visage de son nouveau petit ami. Cole Cook et elle ont récemment été surpris à la sortie d'un dîner en amoureux, à New York. Le couple quittait le restaurant The Spotted Pig, spécialisé dans les cuisines britannique et italienne et situé dans le quartier de West Village.

Même toute de noir vêtue pour ce rencard, Emma Watson n'a pu échapper aux photographes ! Après la mise en ligne de ces clichés, les internautes ont enquêté sur Cole. Le jeune homme de 28 ans est le demi-frère d'Alicia Keys (de son vrai nom Alicia Augello Cook), avec qui il partage le même père, Craig Cook (Alicia est née du premier mariage de cet ancien steward). Cole Cook est très proche de sa grande soeur et de son mari, Swizz Beatz. Les deux hommes se sont associés pour fonder une agence créative baptisée Timeless Eye.

Emma Watson a toujours été discrète sur sa vie amoureuse, une attitude qu'elle n'a pas l'intention d'abandonner avec cette nouvelle relation.

Côté cinéma, l'ex-héroïne de la saga Harry Potter, reçue en février dernier par Brigitte Macron au palais de l'Élysée, sera à l'affiche du film Les Quatre Filles du docteur March en janvier 2020.