Emma Watson craque en pleine interview, incapable de se concentrer

Pour Emma Watson, cette interview – "sans aucun doute l'un des meilleurs moments de ma vie", a-t-elle dit – a dû raviver un doux sentiment de nostalgie. Car les chats, l'ex-star d'Harry Potter les adore. Et elle en possède même quelques-uns. "Il m'est déjà arrivé de dire aux agents et aux producteurs: 'les gars, j'ai besoin de retourner à l'école' ou 'j'ai juste besoin de rentrer chez moi et traîner avec mes chats', avait-elle déclaré le mois dernier dans Vanity Fair. Généralement, les gens me regardent et disent : 'Est-elle folle ?' Mais, en fait, je trouve que c'est le contraire de la folie."