Emma Watson dévoile un tatouage Time's Up... mais se plante dans l'orthographe

Absente du tapis rouge des Oscars, Emma Watson était en revanche sur celui de la prestigieuse Vanity Fair Oscar Party qui se déroulait au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts de Los Angeles. La jeune Britannique n'est pas passée inaperçue, puisqu'elle a profité de l'exposition médiatique pour dévoiler un tatouage qu'elle arborait sur l'avant-bras droit.

On ne sait si celui est éphémère ou bien s'il sera inscrit pour la vie sur la peau de la jolie comédienne, mais on aimerait croire qu'il s'agit d'un faux. Et pour la bonne raison qu'il comporte une belle faute d'orthographe. En effet, la star de 27 ans a oublié l'apostrophe d'un tatouage sur lequel on peut lire Times Up et non Time's Up, nom de la fondation qui vient en aide aux victimes d'agressions sexuelles et de harcèlement.

Mais le tattoo marque avant tout l'engagement d'Emma dans la défense de la cause des femmes. Cette pionnière s'était lancée bien avant le mouvement #MeToo à travers sa campagne HeForShe. Le mois dernier, elle avait donné 1 million de livres sterling à un fonds qui soutient les victimes de harcèlement sexuel.