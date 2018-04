Emmanuel et Brigitte Macron : Le couple présidentiel face aux évêques

Une nouvelle semaine commence pour Emmanuel Macron ! Lundi, le président de la République française a participé à la Conférence des évêques. Accompagné et soutenu par son épouse Brigitte Macron, il a déclaré vouloir "réparer" le lien entre l'Église et l'État.

Lundi 9 avril, 400 personnes se sont réunies au Collège des Bernardins, dans le 5e arrondissement de Paris. Emmanuel Macron était accompagné de son épouse, ainsi que du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et de la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, Jacqueline Gourault.

Élus, chefs d'entreprise, responsables associatifs mais aussi personnes âgées, handicapées, précaires et leurs accompagnateurs complétaient l'assistance de la Conférence des évêques, au cours de laquelle le président français a prononcé un discours.

Dans ce speech, le chef de l'État a donc insisté sur sa volonté de rétablir la relation entre l'Église et l'État. L'époux de Brigitte Macron, assise au premier rang, a également rendu un hommage vibrant au colonel Arnaud Beltrame, tué le 23 mars par un jihadiste dans l'Aude, et insisté sur son refus d'une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté.

Ainsi, Emmanuel Macron a ajouté un engagement à sa longue liste de priorités, qui comprend également le traitement de l'autisme.

La Conférence des évêques était le premier événement à envergure médiatico-politique de l'Église catholique. Certains l'ont comparé au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), auquel Emmanuel et Brigitte Macron ont assisté début mars.