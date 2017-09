Emmanuel Macron : Sa poignée de main avec Gisele Bündchen fait sensation

Depuis son élection en mai dernier, Emmanuel Macron a rencontré plusieurs stars d'envergure internationale. Rihanna ou encore Bono, leader du groupe U2, se sont déplacés jusqu'à l'Élysée pour s'entretenir avec le président français et échanger sur des causes qui leur tiennent à coeur : l'éducation et l'environnement.

Le 19 septembre dernier, ce n'est pas à Paris mais de l'autre côté de l'Atlantique que le chef de l'État français a rencontré le célèbre top brésilien Gisele Bündchen. En visite officielle à New York, avec son épouse Brigitte Macron, pour participer à la 72e assemblée générale des Nations unies, Emmanuel Macron a partagé une poignée de main très remarquée avec Gisele Bündchen lors d'une réunion de travail sur le pacte mondial pour l'environnement organisée au siège de l'ONU.

En pantalon beige et veste grise, perchée sur de hauts talons, la sublime Brésilienne de 37 ans mariée à Tom Brady n'est pas restée de marbre face au président français. Ravie d'avoir pu échanger quelques instants avec lui, un face-à-face à la petite touche glamour en plein débat sur l'environnement, Gisele Bündchen a relayé l'information sur ses réseaux sociaux, saluant la prise de position du chef d'État français. "Merci Monsieur le président Emmanuel Macron de conduire le Pacte mondial pour l'Environnement. Nous devons arrêter de vivre dans l'idée que ce qui est hors de notre vue ne nous affectera pas. Ce n'est pas le cas, parce que tout dans ce monde est connecté. Par exemple, les déchets qui disparaissent comme par magie de nos maisons tous les jours vont quelque part. Ils vont dans les décharges, les rivières et les océans, contaminant les poissons, les sources d'eau et reviennent directement à notre table. Nous devons nous réveiller et repenser notre façon de vivre, de produire, de consommer et changer nos habitudes avant qu'il ne soit trop tard", a ainsi publié l'ancien Ange Victoria's Secret.