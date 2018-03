Emmanuel Macron : Ses retrouvailles improbables avec un candidat de Secret Story

Voilà des retrouvailles qui étaient inattendues !

Mercredi 14 mars 2018, l'équipe du président de la République Emmanuel Macron a publié sur Instagram les coulisses de l'un de ses déplacements à Tours. Dans l'une des vidéos publiées, les internautes ont pu constater que le chef de l'État avait pu recroiser son ancien garde du corps Makao... celui-là même qui assurait sa protection durant la dernière élection présidentielle et que le public de NT1 (TFX aujourd'hui) a retrouvé dans la foulée dans la 11e saison de Secret Story avec le secret "J'ai été garde du corps du président de la République".

Ravi de croiser la route de l'imposant Makao (il mesure tout de même 2,13 mètres pour 145 kg et chausse du 53 !), Emmanuel Macron a aussitôt multiplié les questions pour son ancien protecteur, un brin timide, qui lui tenait son parapluie : "Je ne te vois plus ! Il faut me donner des nouvelles ! Tu fais quoi, là ?"

Pour rappel, une fois élu, Emmanuel Macron a hérité de l'équipe de sécurité de la présidence de la République constituée de 32 policiers d'élite du service de la protection et de 28 gendarmes du GIGN.