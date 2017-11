Emmanuel Macron : Son poème à une jeune Anglaise de 13 ans pour son anniversaire

Touché par le message de la jeune fille, Emmanuel Macron, dont on connaît l'amour pour les lettres, qu'il partage d'ailleurs avec son épouse Brigitte, n'a pas seulement pris soin de lui répondre en anglais, mais bien de lui écrire à son tour un poème à l'occasion de ses 13 ans : "Un jour, lors d'un voyage à Paris, la petite Sophie a rencontré une dame géante qui illuminait le ciel la nuit. 'Quel est ton nom, monstre magique ?' 'Mes nombreux visiteurs m'appellent la tour Eiffel', écrit le président, imaginant un dialogue entre le monument parisien et la jeune Anglaise. 'Comme l'ont fait Cocteau, Aragon, Cendrars et Apollinaire... Et puisque tu es si douée pour voir les choses telles qu'elles sont, tu pourrais prendre un crayon et écrire, si tu le souhaites, pourquoi tu m'aimes. Cela serait gentil et amusant.' 'Tu peux compter sur moi, il y a tellement à dire. J'écrirai vingt lignes... mais qui les lira ?' 'Eh bien, je connais un homme qui lira tes vers.' 'Vraiment ? Qui ?' 'Le Président de la République.'"

C'est ce qu'il s'appelle un joli moment dont la petite Sophie devrait se souvenir longtemps. Et pour Emmanuel Macron une parenthèse dans son emploi du temps chargé : revenir, le temps d'un poème, à ses premières amours pour les mots, le théâtre, la littérature. Toutes ces choses qui requiert un temps qu'il n'a plus, ou la moindre sortie au théâtre nécessite une sacrée organisation. Mais dans ce domaine, il peut compter sur l'aide de Brigitte qui l'a emmené le mois dernier découvrir Le Tartuffe de Michel Fau et Michel Bouquet et tout récemment Les Fourberies de Scapin de Denis Podalydès à la Comédie Française.