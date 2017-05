Emmanuel Petit et les femmes faciles : "J'en ai bien profité, t'inquiète..."

Ce qui se passe dans le vestiaire ne reste pas toujours dans le vestiaire. En particulier Le Vestiaire de SFR Sport : quelques semaines après y avoir révélé qu'il a été atteint de paludisme au moment de l'Euro 2000, Emmanuel Petit, 46 ans, a laissé échappé d'autres confidences inattendues.

Le champion du monde France 98, qui effectue un parcours de consultant bien plus discret que certains de ses anciens coéquipiers comme Christophe Dugarry, qu'il a pu recroiser occasionnellement sur RMC, ou Frank Leboeuf. Les deux anciens défenseurs faisaient équipe (ainsi que l'entraîneur Rolland Courbis) pour l'émission du 4 mai, dont l'invité était Kevin Ramirez, joueur de l'équipe de France de futsal.

Ce dernier a notamment été interrogé sur les effets de la notoriété et le fait d'être reconnu dans la vie quotidienne. "J'espère ne pas gagner de Coupe du monde", a-t-il plaisanté, manière de dire qu'il préfère éviter l'hystérie provoquée par le statut de star. Une boutade qui a rappelé à Frank Leboeuf le souvenir de la folie autour de Zinédine Zidane après la victoire des Bleus au Mondial 1998.

Elles pensaient que j'allais mettre au fond

Emmanuel Petit lui, a pensé d'après sa propre expérience à une autre conséquence : "Moi, c'est avec les femmes que j'ai eu énormément de difficultés après la Coupe du monde", révèle l'auteur du 1000e but de l'histoire de l'équipe de France (le troisième du 3-0 contre le Brésil le 12 juillet 1998). Et d'expliquer, tandis que son ancien coéquipier s'esclaffe : "[C'était compliqué] parce que moi j'aime bien lutter, j'aime bien la compétition. Quand il y a plus de lutte, ça ne m'intéresse plus. On peut dire [que c'était trop facile], ouais", a lâché l'ancienne gloire de l'AS Monaco et d'Arsenal.

Au côté d'un Leboeuf toujours hilare, Rolland Courbis remarque en se gaussant "que marquer un but sans gardien n'est pas très amusant". Et s'il s'agace un peu de voir ses partenaires se rire de lui, le toujours A Fleur de peau (titre de ses âpres mémoires publiés en 2008) Manu Petit finit par entrer dans le jeu en osant lui aussi une remarque graveleuse : "Les femmes m'ont pris pour un buteur, elles pensaient que j'allais mettre au fond." Entre deux éclats de rire, Frank Leboeuf glisse alors un très délicat : "C'est la queue de cheval, ça." Avant que son collègue mette un terme à ce festival : "Nan mais ça va, j'en ai bien profité, t'inquiète."

Marié au début des années 2000 avec Agathe de la Fontaine, mère de sa fille Zoé, Emmanuel Petit a épousé en secret en 2014 sa compagne Maria, avec qui il a eu deux autres enfants, Violette et Scala.

Une séquence à voir en intégralité sur le site de SFR Sport.