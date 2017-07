Enora Malagré bientôt mariée ? Sa réponse cash à la rumeur...

Depuis un an, Enora Malagré est en couple et amoureuse de Dumé, un Corse qui travaille dans l'hôtellerie. Pour passer du temps avec lui, elle n'hésite pas à faire régulièrement des allers-retours en avion entre l'Île de Beauté et Paris. Bref, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) s'investit totalement dans cette belle relation qui rime déjà avec mariage, selon certains magazines. Surprise par cette annonce, la jolie Bretonne a mis les choses au clair.

Sur Twitter, celle qui a fêté ses 37 ans le 20 juillet a écrit : "Mes amours demain vous verrez une énorme bêtise dans la presse. Je ne vais pas me marier, loin de là ! Presse mytho ! C est dingue !!!"