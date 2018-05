Énora Malagré et la maladie de sa mère : "J'imagine ma vie sans elle"

En avril 2018, Énora Malagré a lancé la Women Trend Family avec Justine Fraioli. À l'occasion de la fête des Mères, le 27 mai 2018, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste s'est exprimée sur son propre média féminin mais aussi sur la maladie de sa mère. Touchante, elle imagine déjà son avenir sans elle.

"Pourquoi ai-je une pensée un peu grise en ce jour ? Parce qu'en ce moment, j'imagine ma vie sans ma mère. J'ai failli la perdre il y a peu. Rien n'est encore gagné. Du coup, j'ai dû me faire à cette idée, comme me l'ont demandé les médecins", s'est lancée Énora Malagré. La jeune femme de 37 ans en dit ensuite plus sur l'état de sa mère : "Elle souffre beaucoup et, il y a peu, les médecins ont tenté sur elle une opération 'de la dernière chance'. Je vous épargne les détails. C'est trop perso. Mais je m'en souviendrai toute ma vie de cette journée...L'opération a duré six heures. Six heures où ma tête fut dressée vers les cieux pour implorer qu'on me laisse cette mère merveilleuse, cette femme unique qui m'a transmis tant de valeurs et tant de folie."

"Et puis, apparemment, le ciel m'a écouté. Il m'a fait le plus beau des cadeaux : maman s'est réveillée. Difficilement, mais elle est toujours là, sourire aux lèvres... Solide, la Bretonne. (...) Elle a dû penser à moi, je le sais. Elle a dû se dire que j'étais prête à vivre sans elle. Qu'elle rejoindrait papy et mamie et qu'ils veilleraient sur moi de là-haut. Elle a dû se dire que j'étais prête à gérer mon père qui serait dévasté. Elle a dû se dire que j'étais sur le bon chemin et que je m'en sortirai... Mais elle a tort. Rien n'est vrai. Je suis bonne à rien. Prête à rien", a-t-elle confessé avec émotion.

Énora Malagré dresse un portrait magnifique de celle "qui est tout pour elle" : "Sans elle, il me serait impossible de respirer. (...) Ma mère est drôle et m'a apporté cela. Elle est tolérante et ne juge personne. Elle est aussi libre. Une femme libre et solide : voilà les deux principales valeurs qu'elle m'a transmises. Elle me dit sans arrêt de n'en avoir 'rien à foutre de ce que les gens pensent', j'ai suivi son conseil à la lettre. Un peu trop, peut-être. LOL. Elle est généreuse, elle rit, elle fait l'enfant. Son odeur est la plus délicate du monde... Oui, on pense tous pareil de nos mères, et c'est cela qui est formidable. On devrait créer des flacons avec l'odeur de nos mères à l'intérieur pour pouvoir les sentir toujours."

Émue, elle finit par souhaiter bonne fête à toutes les mères et a déclaré son amour à son "ange".

