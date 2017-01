Énora Malagré, très violemment insultée par Muriel Cousin : Un énorme clash !

Vendredi 30 décembre, Muriel Cousin a vraisemblablement perdu son sang-froid sur Twitter. À moins de 24 heures du réveillon du 31 décembre, la compagne de l'humoriste Stéphane Guillon s'en est prise violemment à Énora Malagré après avoir visionné son spot de sensibilisation "Quand on tient à quelqu'un, on le retient" pour la sécurité routière.

Dans la vidéo, Énora Malagré (36 ans) explique en effet qu'il est important de savoir dire non aux sollicitations de ses amis ivres lorsqu'ils proposent de nous ramener de soirée en voiture. Pour ce faire, la jolie blonde de Touche pas à mon poste (C8) a raconté une anecdote personnelle : elle et ses amis avaient su dire non à un "pote" ivre qui insistait lourdement pour les ramener. Là où le bât blesse, c'est que si Énora et ses amis ont effectivement su éviter le pire ce soir-là, le pote en question a quant à lui perdu la vie en chemin...

"Mais elle est sérieuse ? Ce qu'il fallait faire, c'était dire NON aussi à son pote et le protéger !! La sécurité routière, c'est de ne pas être conne...", a aussitôt commenté Muriel Cousin (50 ans). Et d'ajouter en réponse à un twittos qui lui demandait d'être plus mesurée dans ses propos : "Oui c'est vrai, laisser crever un pote, elle n'est pas conne mais une vraie put*** de sal*pe de conne." Une surenchère très crue !

Outrée par les propos insultants et sans concession de Muriel Cousin, Énora Malagré a commenté publiquement : "À tous les abrutis comme Muriel Cousin qui m'insultent car soi-disant je n'ai pas dissuadé un camarade de prendre le volant, voici ma réponse : vous faites quoi, vous, pour sensibiliser les gens ? Vous faites ces campagnes de prévention ? Réponse : non ! Alors au lieu de tweeter du fond de votre canapé, bougez-vous, stop à cet acharnement déplacé qui manque de discernement ! C'est pathétique y a des limites, là ! (...) On témoigne c'est nul, on témoigne pas c'est nul ! Mon dieu mais honte à vous ! Là c'est trop ! On avait évidemment tout essayé, j'allais pas m'étendre ! L'essentiel, c'est le message. Je vous aime."