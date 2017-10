Énora Malagré : Un projet "sexe, drogue et rock'n roll" sur la télé !

Entre Énora Malagré et la télévision, c'est loin d'être terminé. Selon Julien Bellver, le nouveau chroniqueur médias de Quotidien sur TMC, l'ancienne membre de la bande TPMP (C8) participera à la prochaine saison de la télé-réalité de survie The Island sur M6. Une édition consacrée aux people qui devrait être tournée en décembre prochain au Panama. Mais ce n'est pas tout !

Comme la belle blonde de 37 ans l'a confié dans l'émission Village Médias de Philippe Vandel, sur Europe 1, elle prépare actuellement une série sur les coulisses de la télévision qui s'annonce sulfureuse : "Il y a un projet de fiction, une série sur les coulisses de la télévision qui va raconter exactement ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Je vais raconter des choses très rigolotes, très gaies, puis d'autres choses un peu moins gaies. L'ambiance, ça va être sexe, drogue et rock'n'roll ! Je vais tout raconter, sinon, ça n'a pas de sens." Certaines personnes de son entourage ont donc du souci à se faire si l'on en croit ses propos.

On imagine que ce ne sont pas là les seuls projets d'Énora Malagré. En juin dernier, elle confié à TV Mag : "J'aimerais revenir aux documentaires sociétaux. On m'a fait des propositions mais je ne souhaite plus refaire des émissions de plateau et certaines propositions étaient nazes ! À 37 ans, j'ai envie de quelque chose de plus profond, de plus culturel." Espérons que son voeu se réalisera.