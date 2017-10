Énora Malagré, future candidate de "The Island" sur M6 !

Énora Malagré va bientôt revenir sur nos petits écrans.

En effet, selon Julien Bellver, le nouveau chroniqueur médias de Quotidien sur TMC, l'ex-pilier de Touche pas à mon poste (C8) participera à la prochaine saison de la télé-réalité de survie The Island sur M6. Une édition consacrée aux people qui devrait être tournée en décembre prochain au Panama.

Pour rappel, lorsqu'elle était interrogée en juillet dernier par nos confrères de TV Mag à propos de son avenir cathodique, Énora Malagré (37 ans) avait confié : "Peut-être que je ne vais plus faire de télévision du tout ! Je suis dans une période où je digère sept merveilleuses et longues années. Peut-être que vous n'entendrez plus parler de moi ! C'est possible aussi !" Et d'ajouter alors plus sérieusement : "J'aimerais revenir aux documentaires sociétaux. On m'a fait des propositions mais je ne souhaite plus refaire des émissions de plateau et certaines propositions étaient nazes ! À 37 ans, j'ai envie de quelque chose de plus profond, de plus culturel."

Visiblement, la jolie blonde a décidé de s'accorder une petite aventure en Amérique centrale avant de tenter d'atteindre ses nouveaux objectifs !