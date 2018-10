Enrique Iglesias : Confessions coquines sur sa vie sexuelle avec Anna Kournikova

Enrique Iglesias (43 ans) et Anna Kournikova (37 ans) ont accueilli dans leur vie les craquants Nicholas et Lucy (11 mois) et, pour le chanteur, l'arrivée de ces enfants n'a clairement pas bousculé sa vie sexuelle avec sa compagne.

Comme le rapporte le site américain Just Jared, le fils de Julio Iglesias n'a rien caché de ce qu'il se passe sous sa couette à l'occasion d'une récente interview. "On fait sans doute encore plus l'amour qu'avant. Le sexe n'a pas diminué", a-t-il lâché. Après dix-sept années de relation amoureuse, Enrique Iglesias et l'ancienne joueuse russe de tennis Anna Kournikova ont donc toujours la même flamme et devenir parents n'y a rien changé. Toutefois, on imagine que le récent baiser échangé par l'interprète de Bailamos avec une spectatrice lors de sa tournée mondiale n'a sans doute pas donné envie à l'ex-star des courts de faire des galipettes avec son amoureux...

Le couple, qui a peu à peu levé le voile sur sa vie privée après des années de discrétion intense, partage régulièrement des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux. Le chanteur et sa belle sont tous les deux gagas de leurs jumeaux.