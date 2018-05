Enrique Iglesias : Craquante photo avec un de ses jumeaux

En décembre dernier, on apprenait qu'Enrique Iglesias et Anna Kournikova étaient devenus parents de jumeaux, un garçon et une fille. Depuis, même si le couple maintient son extrême discrétion, il est de moins en moins rare de découvrir un peu de leur intimité sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le chanteur est un vrai papa gâteau...

Mardi 1er mai 2018, sur son compte Instagram suivi par presque 13 millions d'abonnés, Enrique Iglesias a ainsi partagé une nouvelle photo de lui avec un de ses enfants. Tenant le craquant bébé, rieur, d'une main ferme sur sa hanche, l'interprète de Bailando a écrit en légende : "Je n'arrive toujours pas à croire... que tu es à moi." Le beau gosse qui fêtera ses 43 ans le 8 mai prochain est visiblement encore sous le choc de sa récente paternité : l'ancienne joueuse de tennis Anna Kournikova et lui ont accueilli les adorables Lucy et Nicho­las après seize années de vie commune !

Enrique Iglesias profite le plus possible de ses enfants lui qui est constamment en concert aux quatre coins du monde. Jeudi 3 mai, il sortira un nouveau single intitulé Move to Miami en featuring avec Pitbull. En septembre, il se produira à Las Vegas et, en octobre, il se rendra au Royaume-Uni et en Irlande. Nul doute qu'il pourra compter sur sa chérie pour prendre soin de leurs enfants.