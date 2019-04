Eric Antoine : "Ça me vénère de travailler avec ma femme, mais..."

Dès son plus jeune âge, Eric Antoine s'est passionné pour la magie et s'est donc entraîné afin de réussir de nombreux tours. Aujourd'hui, l'humoriste/magicien de 42 ans bluffe toujours son public avec des numéros spectaculaires. Ne lui parlez donc pas du tour du lapin qui sort du chapeau, il le trouve "ringard" désormais.

"Ça me vénère, c'est ringard. Ce n'est pas possible. Si le lapin est cuit, oui. Si c'est le chapeau qui sort du lapin, oui. Mais si c'est le lapin du chapeau, non", nous a-t-il confié dans le cadre de notre Interview VNR. Et, quand on lui a demandé si cela l'énervait de travailler avec son épouse, Calista Sinclair, Eric Antoine a répondu avec impertinence : "Ça me vénère de travailler avec ma femme, mais pas tous les jours. Parfois je kiffe."

Le papa de Raphaël et Ulysse (9 et 5 ans) a ensuite évoqué sa grande taille (2,01 mètres) ou l'arrivée de Sugar Sammy dans la dernière édition de La France a un incroyable talent. "Ça me vénère un peu les photos de moi qui datent d'il y a dix, quinze ans. Mais, en même temps, ça me fait marrer", a-t-il poursuivi. Et de conclure concernant les réseaux sociaux : "Oui et non parce que j'apprends beaucoup sur les réseaux sociaux. J'aime Instagram, tous les sites de création artistique où je trouve beaucoup d'idées. Mais je ne supporte pas la partie haters."

Pour rappel, Eric Antoine sera à l'honneur sur W9, le 23 avril 2019. Après la diffusion de son spectacle L'Incroyable Show d'Éric Antoine, les téléspectateurs pourront découvrir un documentaire inédit, intitulé Éric Antoine, La Folie douce, réalisé par Thierry Colby.

