Éric Besson bientôt papa à 60 ans : Sa belle Jamila enceinte de leur 1er enfant

Vingt huit ans séparent Éric Besson et sa femme Jamila mais parce que l'amour n'a pas d'âge et donne même des ailes, l'ex-ministre de l'Immigration de Nicolas Sarkozy n'est pas effrayé à l'idée de replonger dans les couches et les biberons à 60 ans.

Dans son édition du 9 novembre 2018, le magazine Voici annonce en effet une heureuse nouvelle à propos du couple. Jamila est enceinte de leur premier enfant. Si aucun autre détail n'est donné sur cette grossesse, le sexe du bébé ou encore son avancée, l'hebdomadaire précise que les trois grands enfants d'Éric Besson "se réjouissent d'avance à l'idée d'accueillir un petit frère ou une petite soeur d'ici à quelques mois".

Le maire de Donzère (Drôme) a épousé Jamila le 12 août 2015 à Las Vegas, six mois seulement après avoir divorcé de Yasmine Tordjman. La cérémonie s'était déroulée en présence d'un wedding planner et d'un révérend, au pied du Grand Canyon, mais sans amis, ni famille comme l'avait rapporté Voici à l'époque.

Éric Besson et Jamila ne se montrent que très rarement, il y a ainsi fort à parier que la future maman n'affichera pas ses jolies rondeurs de femme enceinte de manière officielle. Leurs dernières apparitions remontent au printemps dernier, lorsque le couple avait assisté au match Paris Saint-Germain (PSG) – En Avant de Guingamp au Parc des princes au mois d'avril, puis à un match de Roland-Garros le mois suivant.