Esprits Criminels : Un personnage emblématique revient !

Le départ de l'acteur américain de 46 ans avait été annoncé il y a tout juste un an. "C'est une expérience bizarre. J'ai passé onze années avec un groupe de personnes et c'est vraiment très bizarre de les quitter... Mais je l'ai fait comme je le désirais et de la bonne manière", avait-il indiqué à The Hollywood Reporter à l'époque, ajoutant : "Derek Morgan ne disparaît pas parce que Shemar arrête la série. Derek, mon personnage, s'en va parce qu'une partie de sa vie lui manque, qu'il risque sa vie tous les jours, mais qu'il a dorénavant besoin d'être un père et d'être au côté de son épouse." De quoi lui permettre de revenir sans difficulté malgré son remplacement par le très charmant Adam Rodriguez. Bien connu du grand public, le comédien de 41 ans est notamment apparu au cours de sa carrière télévisée dans les séries Roswell, Reckless, Empire et plus récemment Jane the Virgin. Mais c'est surtout grâce au succès planétaire des Experts : Miami, où il a interprété le personnage d'Eric Delko entre 2002 et 2012, qu'il s'est démarqué.

Pour son retour, Derek Morgan aidera ses coéquipiers à mettre la main sur le serial killer en fuite Mr. Scratch, incarné par Bohdi Elfman.

Olivia Maunoury