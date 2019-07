Estelle Denis coince Raymond Domenech sur la question du "mariage parfait"...

Un échange d'autant plus drôle que le sujet du mariage est un peu sensible pour le couple. Parents de deux enfants, Victoire et Merlin, qui s'apprêtent à fêter respectivement leurs 15e et 12e anniversaires les 11 et 25 juillet prochains, Estelle Denis et Raymond Domenech n'ont jamais franchi le cap, malgré une demande en mariage téméraire de ce dernier le 17 juin 2008 devant des millions de téléspectateurs qui venaient d'assister sur M6 à l'élimination de la France de l'Euro. "Je n'ai qu'un seul projet pour le moment, avait-il lâché, saisi par l'émotion : épouser Estelle. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde. Et moi, j'ai besoin d'elle."

Une tentative qui avait suscité un buzz considérable... mais n'avait pas convaincu la principale intéressée, laquelle, peu à l'aise sur le sujet, donnait en 2017 une raison toute simple à Paris Match : "Aujourd'hui encore, on m'arrête dans la rue pour savoir si j'accepterai un jour sa proposition. Parents de deux enfants, nous vivons ensemble depuis quatorze ans. Nous sommes pacsés, pourquoi changer les choses ? Le mariage me fait peur."